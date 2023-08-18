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اختتام بطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام الفيزيك

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 18 أغسطس 2023, 04:38 مساء
اختتام بطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام الفيزيك
جانب من منافسات بطولة المنطقة الشرقية (فيسبوك)
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اختتمت الليلة الماضية بطولة المنطقة الشرقية لبناء الأجسام والفيزيك بتنظيم الاتحاد الفرعي للمنطقة.

مشاركة مميزة ببطولة بناء الأجسام والفيزيك
أقيمت البطولة بمشاركة مميزة من الأندية والصالات وأبطال مميزين سيتنافسون قريبًا في بطولة ليبيا لاختيار النخبة للاستحقاقات والمشاركات الدولية منها بطولة البحر المتوسط بمالطا، والبطولة العربية في مصر، وبطولة العالم بإسبانيا.

بالصور: انطلاق دورة الحكام لبناء الأجسام والفيزيك للمستوى «C» (صور)
الاتحاد التونسي لبناء الأجسام يطلب الاستعانة بخبرات الحكام الليبيين

من ناحية اخرى، بدأت إجراءات وزن اللاعبين المشاركين في بطولة المنطقة الغربية التي تقام غدًا السبت.

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