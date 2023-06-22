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الاتحاد التونسي لبناء الأجسام يطلب الاستعانة بخبرات الحكام الليبيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 22 يونيو 2023, 11:41 صباحا
الاتحاد التونسي لبناء الأجسام يطلب الاستعانة بخبرات الحكام الليبيين
الاعلان عن اقامة الدورة في تونس بمشاركة الحكمين الليبين الدوليين (الإنترنت: فيسبوك)
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تلقى الاتحاد الليبي لبناء الأجسام خطابا من نظيره التونسي، يطلب فيه الاستعانة بالحكام الليبيين وخبراتهم الطويلة في مجال التحكيم المحلي والدولي.

كما تلقى رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، من رئيس الاتحاد التونسي للعبة وائل الهيشري، أكد فيه الأخير ثقته الكبيرة في الحكام الليبيين وخبراتهم الطويلة في إدارة البطولات المحلية والدولية.

دعوة تونسية
وفي هذا الإطار تعقد في تونس دورة متقدمة في بناء الأجسام واللياقة البدنية يومي 12و11 الشهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تبادل الخبرات والكوادر بين الجانبين الليبي والتونسي.

وسيحاضر في الدورة الحكمان الليبيان الدوليان حسين شبيط وناصر دليله.

ويتمتع التحكيم الليبي بسمعة كبيرة في رياضة بناء الأجسام، حيث سبق أن قام الحكام الليبيون الدوليون بإدارة حكم عديد البطولات المحلية والعربية والأفريقية حتى الدولية.
أسرة كمال الاجسام تكرم شبيط

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وفي السياق نفسه، تلقى الاتحاد الليبي دعوة من نظيره التونسي، للمشاركة في دورة التحكيم الدولية بإشراف الاتحاد الدولي (IFBB) للتعريف بآخر التحديثات في مجال التحكيم الدولي.

وسيتوجه عدد من الحكام إلى تونس منتصف الشهر المقبل إلى تونس لحضور الدورة والاطلاع على القوانين الجديدة للاتحاد الدولي.

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