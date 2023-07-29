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4 مواجهات قوية في انطلاق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 09:46 مساء
4 مواجهات قوية في انطلاق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية
مباراة الأهلي طرابلس والهلال في الجولة الأولى من البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على تويتر)
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تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية 2023» لكرة القدم في أبها والباحة، بإقامة أربع مباريات غداً الأحد.

مواعيد المباريات الأربع
ففي المجموعة الثانية يلتقي الوداد المغربي مع الأهلي طرابلس في الثالثة عصرًا بتوقيت ليبيا، وفي السابعة مساءً يلتقي الهلال السعودي مع السد القطري، أما في المجموعة الأولى فيلعب الشرطة العراقي مع الترجي التونسي في الخامسة مساءً، كما يلتقي الاتحاد السعودي مع الصفاقسي التونسي في التاسعة مساءً.

وكان التعادل السلبي قد سيطر على مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الثانية اللتين جمعتا السد القطري والوداد المغربي والأهلي طرابلس والهلال السعودي، أما في المجموعة الأولى فقد فاز الشرطة على الصفاقسي 1-0، وتغلب الاتحاد على الترجي 2-1.

مواجهة الأهلي طرابلس والوداد
وسيتعين على الأهلي طرابلس أن يسعى إلى تحقيق الفوز على الوداد المغربي لكي يعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية. وفرض الأهلي طرابلس نفسه كمنافس صعب بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الهلال السعودي في الجولة الأولى، وتمكن من مقارعة الفريق السعودي المدجج بلاعبين مميزين من الطراز العالمي.

وسيخوض الأهلي طرابلس مواجهة «ديربي» مغاربي أمام الوداد، حيث طرق اللعب متشابهة والفريقان يعرفان بعضهما جيداً، وكل منهما يتمتع بالقدرة على إغلاق الملعب وعدم منح المنافس مساحة وحرية كبيرة للعب وبناء الهجمات.

أما الوداد فهو في نفس موقف الأهلي طرابلس، ويريد الفوز لكي يرفع من حظوظه في بلوغ الدور التالي، كما أن الفريق يريد تحقيق الفوز في الجولة الثانية قبل أن يواجه الهلال السعودي في الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات، خاصة أن الهلال سيكون منافساً شرساً للغاية بجانب تمتعه بميزة اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

صراع شرس بين السد والهلال
وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، سيدور صراع شرس بين السد والهلال على حصد نقاط الفوز، خاصة الهلال الذي أصاب جماهيره بخيبة أمل بتعادله مع الأهلي طرابلس في الجولة الأولى، بجانب أن الفريق يسعى للارتقاء بالمستويين الفني والبدني قبل بدء الموسم الكروي، بينما يريد السد استغلال الحالة التي ظهر عليها الفريق السعودي من أجل مباغتته في عقر داره وحصد نقاط الفوز.

الاتحاد والشرطة يسعيان للتأهل المبكر
وفي المجموعة الأولى، يبدو الاتحاد السعودي في وضع مريح في ظل المستوى الذي قدمه في المباراة الأولى أمام الترجي، وهي المباراة التي أظهرت أن «العميد» يتمتع بقدرات هجومية قوية للغاية بوجود رأسي الحربة الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله اللذين أحرزا هدفي الفريق في شباك الترجي.

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وسيحاول الاتحاد السعودي تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب الصفاقسي التونسي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويضمن التأهل مبكراً إلى الدور الثاني من البطولة العربية.

أما الصفاقسي فسيكون في اختبار صعب أمام الفريق السعودي خاصة أنه سيلعب تحت ضغط كبير بضرورة تحقيق الفوز بعد خسارته المباراة الأولى أمام الشرطة العراقي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها بين الشرطة العراقي والترجي التونسي، سيحاول الفريق العراقي تحقيق الفوز ليصل إلى النقطة السادسة ويضمن التأهل إلى الدور التالي دون انتظار نتيجة مباراته بالجولة الثالثة أمام الاتحاد، لأنها ستكون أقوى وأصعب المباريات ونتيجتها غير مأمونة، بينما سيحاول الترجي تدارك موقفه وتعويض خسارته في الجولة الأولى من خلال الفوز، اليوم، على الشرطة العراقي، والاحتفاظ بآماله في المنافسة على التأهل.

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