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البعثة الليبية تتحدى الظروف بإحراز 12 ميدالية في دورة الألعاب العربية وتفوق لذوي الهمم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 16 يوليو 2023, 02:25 مساء
البعثة الليبية تتحدى الظروف بإحراز 12 ميدالية في دورة الألعاب العربية وتفوق لذوي الهمم (صور)
منتخب الكرة الطائرة على منصة التتويج بالذهبية. (فيسبوك)
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اختتمت البعثة الليبية مشاركتها في دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر في المركز الـ14 برصيد 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 قلائد ذهبية، و3 فضيات، و6 برونزيات، وكانت المشاركة الليبية في الدورة بـ49 رياضيًا في 12 لعبة رياضية.

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ليبيا حلت في الترتيب الرابع عشر من 17 دولة عربية مشاركة في الدورة، حيث جاءت أغلب المشاركات وسط عدم اهتمام بعمل معسكرات خارجية ومحلية للرياضيين، قبل المشاركة، فكانت الحصيلة الليبية على النحو الآتي:

3 قلائد ذهبية عبر رفع الأثقال والطائرة   
أحرزت البعثة الليبية 3 قلائد ذهبية، قلادتان جاءت عن طريق الرباع الليبي في لعبة رفع الأثقال إحسان شلابي في منافسات وزن 73 كلغ خطف، ووزن 73 كلغ النتر، أما القلادة الذهبية الثالثة فجاءت عن طريق المنتخب الوطني للكرة الطائرة.

ألعاب القوى والكرة الحديدية والملاكمة في الفضية
جاءت القلائد الفضية الثلاثة عن طريق نجمة ألعاب القوى رتاج السائح في منافسات رمي القرص، ومنتخب ليبيا للكرة الحديدية، والملاكم محمد فريضة في وزن 80 كلغ.

الكارايته يستحوذ على رصيد البرونز
كما أحرزت البعثة الليبية في الدورة 6 قلائد برونزية، وجاءت عن طريق الرياضيين: عبدالمهيمن الزنتوتي لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا، والرياضي فراس الزليطني لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا بالدقة.

أيضًا جاءت الميداليات البرونزية عن طريق الرياضي محمد أبودبوس لاعب الكاراتيه في وزن 75 كلغ، والرياضي إبراهيم السحاتي لاعب الكاراتيه أيضًا في وزن 67 كلغ، والرياضية سالمة المعداني لاعبة الكاراتيه في وزن 68 كلغ، والرياضي محمد الصويعي لاعب الكاراتيه في وزن 84 كلغ.

تفوق وميداليات متنوعة في منافسات ذوي الهمم
سجلت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا تفوقًا برغم قوة التنافس، إلا أن أبطال ليبيا تحصلوا على ثلاث قلائد ملونة وهي: ذهبية للرياضي محمد رجب في رمي الجلة، وبرونزية للرياضي وليد اشطيبة في رمي الرمح، وبرونزية للرياضي عبدالرحمن أبولزمازم في منافسات 100 متر ألعاب القوى.

البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
تتويج في دورة الألعاب العربية. (فيسبوك)
تتويج في دورة الألعاب العربية. (فيسبوك)
أبطال الكاراتيه بعد التتويج في الدورة العربية. (فيسبوك)
أبطال الكاراتيه بعد التتويج في الدورة العربية. (فيسبوك)
أبطال الكاراتيه بعد التتويج في الدورة العربية. (فيسبوك)
أبطال الكاراتيه بعد التتويج في الدورة العربية. (فيسبوك)
البطلة الليبية سالمة المعداني. (فيسبوك)
البطلة الليبية سالمة المعداني. (فيسبوك)
البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
البعثة الليبية من أبطال الكاراتيه. (فيسبوك)
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