الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز الملاكم الليبي محمد فريضة على الملاكم السعودي محمد الصبحي بالنقاط، والتي تأتي ضمن منافسات الملاكمة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وشاركت ليبيا بثلاثة ملاكمين فقط في هذه الدور، وهم عاصم دوكو وإبراهيم بالخير ومحمد فريضة، تحت إشراف المدرب الوطني جمعة الفتني.

- الملاكم الليبي فريضة ينازل الصبحي من السعودية في الألعاب العربية

وغادر الليبي عاصم دوكو الدورة في وزن 75 كلغ بعدما فقد مباراته أمام التونسي نبيل يوسف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية لعدم التكافؤ، والملاكم عبدالباسط بلخير في وزن 63.5 كلج والذي فقد مباراته بالنقاط أمام الجزائري ثابت باقية.