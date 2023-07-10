  • Alwasat News
Atwasat

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 10 يوليو 2023, 10:26 مساء
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
الملاكم الليبي محمد فريضة مع مدربه جمعة الفتني (بوابة الوسط)
alwasat radio

فاز الملاكم الليبي محمد فريضة على الملاكم السعودي محمد الصبحي بالنقاط، والتي تأتي ضمن منافسات الملاكمة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وشاركت ليبيا بثلاثة ملاكمين فقط في هذه الدور، وهم عاصم دوكو وإبراهيم بالخير ومحمد فريضة، تحت إشراف المدرب الوطني جمعة الفتني.

- الملاكم الليبي فريضة ينازل الصبحي من السعودية في الألعاب العربية

وغادر  الليبي عاصم دوكو الدورة في وزن 75 كلغ بعدما فقد مباراته أمام التونسي نبيل يوسف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية لعدم التكافؤ، والملاكم عبدالباسط بلخير في وزن 63.5 كلج والذي فقد مباراته بالنقاط أمام الجزائري ثابت باقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟

«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملاكم الليبي فريضة ينازل الصبحي من السعودية في الألعاب العربية
الملاكم الليبي فريضة ينازل الصبحي من السعودية في الألعاب العربية
ليبيا تلتقي العراق وقطر في ثلاثيات السلة العربية
ليبيا تلتقي العراق وقطر في ثلاثيات السلة العربية
أبوبكر والقاضي يمثلان ليبيا في مبارزة الألعاب الرياضية العربية
أبوبكر والقاضي يمثلان ليبيا في مبارزة الألعاب الرياضية العربية
ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات دورة الألعاب العربية
ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات دورة...
شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
المزيد
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في ......
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني...
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من ......
شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
شاهد.. فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الثالثة من ......
ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات دورة الألعاب العربية
ليبيا في المركز الـ14 وقبل الأخير والجزائر في صدارة ميداليات......
المزيد