الملاكم الليبي فريضة ينازل الصبحي من السعودية في الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينازل الملاكم الليبي محمد فريضة، اليوم الإثنين، منافسه الصبحي من السعودية في منافسات وزن 80 كلغ، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الربع نهائي.

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يشار إلى أن ليبيا تشارك في المحفل العربي في وزن 75 كلغ، عبر الليبي عاصم دوكو الذي فقد مباراته أمام التونسي نبيل يوسف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية لعدم التكافؤ، والملاكم عبدالباسط بلخير في وزن 63.5 كلج والذي فقد مباراته بالنقاط أمام الجزائري ثابت باقية.

ويخوض محمد فريضة جولة جديدة، اليوم الإثنين، أملا في فوزه على الصبحي السعودي لضمان التتويج بميدالية في المحفل العربي.

فريضة يحمل علم ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)