انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «Wtv» مباراة السويحلي مع أبوسليم في الرابعة والنصف عصر اليوم، في لقاء يقام على ملعب مصراتة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

ويحتل فريق السويحلي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق المجموعة برصيد 21 نقطة، وهو يسعى لتحقيق الفوز لكي يحصد مزيدًا من النقاط.

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على الجانب الآخر، يأتي أبوسليم في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبرغم أنه ضمن التأهل إلى الدور السداسي، إلا أنه يريد الفوز أيضًا لرفع رصيده إلى النقطة 35 على أمل خطف الصدارة من الاتحاد المتصدر برصيد 34 نقطة، علمًا بأن الاتحاد يخوض مباراة قمة في التوقيت نفسه أمام الأهلي طرابلس الذي يملك 31 نقطة.

هبوط المحلة

وقد شهدت المجموعة الثانية، أمس الجمعة، هبوط فريق المحلة إلى دوري الدرجة الأولى، وبقاء فريقي الخمس والاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

