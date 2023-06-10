المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم...

قال نجم الكرة الليبية السابق أحمد المصلي إن كرة القدم لعبة لا يمكن فيها مع مرور الزمن أن ينجح لاعب بالواسطة أو التوصية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا المستقبل»: «هناك ضغط على اللاعبين، خاصة لو كان آباؤهم لاعبين قدامى»، مؤكدا أن هذا الضغط يعيشه أغلب المدربين المحليين حاليا.
وأوضح المصلي: «في الملاعب الصغيرة وفي أثناء التدريب يمكن أن تغطي على اللاعب أحيانا، ولكن في ملعب كبير، وفي مباراة رسمية من الصعب الواسطة، لأن الجمهور لا يرحم».
واختتم: «هناك لاعبون قد يتفوقون على آبائهم اللاعبين السابقين، وهذا قد حصل، ولكن على الآباء أيضا أن يكونوا واقعيين في عدم المبالغة بالاهتمام بأبنائهم وإحراج المدربين».
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