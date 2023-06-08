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اليوم ليبيا تلتقى الجزائر فى كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 08 يونيو 2023, 05:02 مساء
اليوم ليبيا تلتقى الجزائر فى كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات
منتخب كرة الصالات (أرشيفية: الإنترنت)
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تتواصل بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات بإقامة مباراتين، المباراة الأولى ستجمع منتخب الوطني مع نظيره الجزائري.

المنتخب الوطني يتصدر ترتيب المجموعه الأولى برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوزه فى مباراته الأولى على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف.

- 4 مباريات في كأس العرب لكرة قدم الصالات بعد فوز ليبي

- المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب
من جهته، يملك منتخب الجزائر نقطة واحدة بعد تعادله فى مباراة الافتتاح مع المنتخب السعودي مستضيف البطولة بأربعة أهداف لكل منهما.

نتائج كبيرة

شهدت بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات نتائج قوية منذ انطلاقها، فبجانب فوز ليبيا على طاجيكستان وتعادل السعودية مع الجزائر، فاز المنتخب المغربي على منتخب جزر القمر بخمسة أهداف دون رد، كما تغلب المنتخب الكويتي على نظيره اللبناني بخمسة أهداف مقابل أربعة، وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على نظيره الموريتاني بسبعة أهداف مقابل هدفين، كما تغلب منتخب العراق على نظيره الفلسطيني بسداسية نظيفة.

ويتضمن برنامج مباريات الغد أربع مباريات، فتلعب موريتانيا مع فلسطين، ومصر مع العراق، والكويت مع جزر القمر، والمغرب مع لبنان.

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