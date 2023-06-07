4 مباريات في كأس العرب لكرة قدم الصالات بعد فوز ليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بمدينة جدة السعودية مع أربع مباريات في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، أولى المباريات ستجمع المغرب مع جزر القمر، ويعقبها مباراة لبنان مع الكويت، وثالث المباريات مصر تلتقي موريتانيا، وتجمع المباراة الرابعة فلسطين مع العراق.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

مفكرة النتائج

ليبيا × طاجيكستان (2-1).

السعودية × الجزائر (4-4).

مباراتا الخميس

يتجدد الموعد غدًا الخميس مع مباراتين، ليبيا تلتقي الجزائر، والسعودية تتبارى مع طاجيكستان.

المنتخب الوطني لكرة الصالات. (أرشيفية - الإنترنت)