المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الليبي، في مستهل مشاركته ببطولة كأس العرب داخل الصالات «الخماسيات»، فوزه الأول على منتخب طاجكستان بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل هدفي المنتخب الوطني أحمد الأجنف وأحمد خميس.

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وتتصدر ليبيا المجموعة حاليًا بثلاث نقاط، عقب تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الجزائري بنتيجة أربعة أهداف لمثلها.

ويواجه المنتخب الليبي في المباراة الثانية نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل. وتقام غدًا الأربعاء أربع مباريات، حيث يواجه منتخب المغرب منتخب جزر القمر، ولبنان تلتقي الكويت، ومصر أمام موريتانيا، وفلسطين تتبارى مع العراق.