رئيس اتحاد الكرة يتسلم الدعم المالي من وزير الرياضة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد كرة القدم، مساء اليوم، أن عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد، تسلم من عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة، الدعم الحكومي المخصص لاتحاد الكرة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع «فيسبوك»، صورًا من اجتماع الشلماني مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

اللعب خارج ليبيا

يذكر أن اتحاد كرة القدم والأندية المتأهلة إلى دورة التتويج السداسي المقرر إقامتها في الفترة بين 23 يونيو الجاري و9 يوليو المقبل، قد اتفقت على ضرورة إقامة الدورة خارج ليبيا، وطالبت في الوقت نفسه الحكومة بضرورة توفير الدعم المالي اللازم لإقامة الدورة خارج ليبيا، نظرًا لأن إمكانات الاتحاد والأندية لا تسمح بإقامتها داخل البلاد.

من جانبه، استجاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لطلبات الاتحاد والأندية وقرر تقديم الإعانات المالية المطلوبة، مع التشديد على أنه اعتبارًا من الموسم المقبل لن تجري إقامة المباريات خارج ليبيا.

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كما تحدث رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني من جديد عبر برنامج «في التسعين» على قناة«WTV»، إنه تقرر إقامة دوري التتويج هذا الموسم خارج ليبيا، وتحديدًا في تونس، وأنه جرى البدء فعليًا في الاتصالات مع الجانب التونسي، لبحث سبل توفير الخدمة هناك لإراحة الفرق المتنافسة.

وأضاف الشلماني: «جرى الاتفاق خلال جميع الجلسات سواء مع رؤساء الأندية أو رئيس الحكومة ووزير الرياضة، على إقامة دوري التتويج داخل ليبيا بداية من العام المقبل، خصوصًا مع حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها ليبيا حاليًا».

وأوضح: «قررنا أيضًا ضرورة تقليص عدد الفرق بداية من الموسم المقبل، كما سنشرع في عمل لجنة بالتنسيق مع وزارة الرياضة لبحث تطوير كرة القدم الليبية في الأعوام المقبلة».

الجويفي خلال استقباله الشلماني لتسليمه الدعم المالي اليوم (الإنترنت)