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تأكيدا لـ«الوسط».. إقرار إقامة دور سداسي التتويج في تونس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 11:30 مساء
تأكيدا لـ«الوسط».. إقرار إقامة دور سداسي التتويج في تونس (فيديو)
الدبيبة يتحدث لوسائل الإعلام عقب الاجتماع مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية السداسي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خارج الأراضي الليبية، تأكيدًا لما نقلته قناة «الوسط» في وقت سابق اليوم.

وعلمت قناة «الوسط» أن الدبيبة قرر تخصيص نحو 3 ملايين دينار لدعم الأندية المشاركة في السداسي، الذي ستجرى قرعته غدًا الأربعاء بطرابلس، على تقام المنافسات الفترة من يوم 24 يونيو الجاري إلى يوم 9 يوليو المقبل.

وقال الدبيبة، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية السداسي، إن الموسم القادم سيكون من 18 فريقًا بمجموعة واحدة، ودوري الدرجة الأولى من 30 فريقيًا.

- مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

وتابع: «رغم أني من أشد المعارضين لإقامة أي أنشطة رياضية محلية خارج ليبيا، لكن قررنا الاستمرار في نفس الوضع الذي حدده اتحاد الكرة لكن بشروط».

يذكر أن اجتماع رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أمس الإثنين، مع رؤساء الأندية المشاركة في الدور السداسي للدوري الممتاز، أسفر عن الاتفاق على مطالبة الدولة بصورة عاجلة بتوفير الأموال لتنظيم مباريات الدور السداسي خارج ليبيا.

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