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شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 02:35 مساء
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير
الشلماني خلال حديثه عبر برنامج «في التسعين» على قناة «WTV». (صورة مثبتة من الفيديو)
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تحدث رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني من جديد عبر برنامج «في التسعين» على قناة «WTV»، وذلك عقب الانتهاء من الاجتماع مع رؤساء الأندية الستة المتأهلة إلى دوري التتويج.

وأشار الشلماني خلال حديثه إلى بعض المناقشات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وكذلك وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي في الشأن نفسه، وتحديدًا الجدل الدائر حول إقامة دوري التتويج السداسي داخل أو خارج ليبيا.


 وقال الشلماني عبر برنامج «في التسعين» على قناة «WTV»: «دوري التتويج حُسِم هذا الموسم بإقامته خارج ليبيا، وتحديدًا في تونس، وبدأنا فعليًا الاتصالات مع الجانب التونسي، لبحث سبل توفير الخدمة هناك لإراحة الفرق المتنافسة».

وأضاف «جرى الاتفاق خلال جميع الجلسات سواء مع رؤساء الأندية أو رئيس الحكومة ووزير الرياضة على إقامة دوري التتويج داخل ليبيا بداية من العام المقبل، خصوصًا مع حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها ليبيا حاليًا».

وأوضح قائلًا «قررنا أيضًا ضرورة تقليص عدد الفرق بداية من الموسم المقبل، كما سنشرع في عمل لجنة بالتنسيق مع وزارة الرياضة لبحث التطوير كرة القدم الليبية في الأعوام المقبلة».

وأشار الشلماني قائلا: «هناك صعوبات كثيرة في حالة إقامة دوري التتويج السداسي في ليبيا، بسبب ضعف البنية التحتية، وكذلك الطيران بين المنطقة الشرقية والغربية، كما أن هناك أزمة حال إقامة دوري التتويج بنظام الذهاب والإياب، الأمر الذي سيطيل معه أمد المنافسة، ومن ثم الدخول على أجندة الاتحاد الأفريقي، بحيث لا نتعدى 10 يوليو المقبل».

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