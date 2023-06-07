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انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 06:33 مساء
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
لقطة من مواجهة الصقور ودارنس في الدوري الليبي، 12 مايو 2023. (الإنترنت)
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تنقل قناة «الوسط» (WTV) مباراة الصقور وشباب الجبل ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

ويسعى شباب الجبل، الذي غادر الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى برصيد نقطة فقط، إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم. بينما يدخل الصقور المباراة برصيد 20 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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