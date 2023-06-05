شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة «الوسط» (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والمدينة ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

وانتهت مباراة دور الذهاب بين الفريقين بالتعادل بعد أن استطاع فريق المدينة العودة من التأخر بهدف ويحقق التعادل أمام الأهلي، الذي أضاع عديد الكرات في الشوط الثاني.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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