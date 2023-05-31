  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 31 مايو 2023, 05:27 مساء
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
جانب من مواجهة الأهلي طرابلس والنهضة العماني، الإثنين 29 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)
alwasat radio

يلتقي فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا مع الهلال السعودي في 5 يوليو المقبل بملعب الرياض الدولي في إطار دوري المجموعات بكأس العرب للأندية الأبطال 2023  على كأس «الملك سلمان». 

وأوقعت القرعة فريق الأهلي طرابلس، في المجموعة الثانية «B» مع الهلال السعودي، والوداد المغربي، والسد القطري، حيث سيلعب الأهلي مبارياته على ملاعب: الرياض الدولي، ومرسول بارك، والجوهرة بجدة. 

- الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
- ميسي في السعودية رغم أنف مدربه
- الهلال السعودي يركز على نهائي آسيا رغم إشاعات ضم ميسي

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن الأهلي طرابلس سيعزز صفوفه بعدد من المحترفين في خط الهجوم والدفاع حتى تكون مشاركته إيجابية في المحفل العربي لبطولة الأندية العربية، حيث تأهل الأهلي طرابلس إلى دوري المجموعات بعد ما أقصى فريق طلائع الجيش المصري، وفريق النهضة العماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
في رابع الوديات.. منتخب الصالات يفقد مباراته أمام صربيا
في رابع الوديات.. منتخب الصالات يفقد مباراته أمام صربيا
تغريم المروج وحرمانه من جماهيره بعد الاعتداء على الحكام
تغريم المروج وحرمانه من جماهيره بعد الاعتداء على الحكام
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم ...
الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح سداسي التتويج لفئة «الآمال»
الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح سداسي التتويج لفئة «الآمال»
سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية
سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
المزيد
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي...
«الوسط» ترصد أبرز غيابات منتخبنا الوطني قبل مواجهة بوتسوانا
«الوسط» ترصد أبرز غيابات منتخبنا الوطني قبل مواجهة بوتسوانا...
إجراء قرعة الدور السداسي لفئة «الشباب» للتتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم
إجراء قرعة الدور السداسي لفئة «الشباب» للتتويج ببطولة ليبيا ......
سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية
سلة الاتحاد تجتاز المروج في دور الثمانية...
الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح سداسي التتويج لفئة «الآمال»
الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح سداسي التتويج لفئة «الآمال»...
المزيد