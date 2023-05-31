الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا مع الهلال السعودي في 5 يوليو المقبل بملعب الرياض الدولي في إطار دوري المجموعات بكأس العرب للأندية الأبطال 2023 على كأس «الملك سلمان».

وأوقعت القرعة فريق الأهلي طرابلس، في المجموعة الثانية «B» مع الهلال السعودي، والوداد المغربي، والسد القطري، حيث سيلعب الأهلي مبارياته على ملاعب: الرياض الدولي، ومرسول بارك، والجوهرة بجدة.

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وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن الأهلي طرابلس سيعزز صفوفه بعدد من المحترفين في خط الهجوم والدفاع حتى تكون مشاركته إيجابية في المحفل العربي لبطولة الأندية العربية، حيث تأهل الأهلي طرابلس إلى دوري المجموعات بعد ما أقصى فريق طلائع الجيش المصري، وفريق النهضة العماني.