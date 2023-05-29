الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريق الأهلي طرابلس إلى دوري المجموعات ببطولة كأس العرب، للمرة الأولي في تاريخ الكرة الليبية، وذلك على حساب النهضة العماني، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء اليوم بملعب مجمع البريمي بسلطنة عمان.

واستفاد الأهلي طرابلس من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب شهداء بنينا بليبيا، والتي انتهت لصالح الفريق الليبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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وأضاع الأهلي العديد من الفرص طيلة الشوطين، وتصدي حارس النهضة العماني البخيلي للعديد من الهجمات، والتي أخرجها بصعوبة. على الجانب الآخر اكتفي النهضة العماني بالدفاع، والحصول على فرصتين، إحداها في الدقيقة 91.

ويشارك الأهلي طرابلس في مجموعة تضم فرق: الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي، في الصيف المقبل والمقرر إقامتها بمدن أبها والطائف والباحة في المملكة العربية السعودية.

لاعبو الأهلي طرابلس قبل مواجهة النهضة العماني، الإثنين 29 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)

جانب من مواجهة الأهلي طرابلس والنهضة العماني، الإثنين 29 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)

جانب من مواجهة الأهلي طرابلس والنهضة العماني، الإثنين 29 مايو 2023 (حساب البطولة العربية على فيسبوك)