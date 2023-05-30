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القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 30 مايو 2023, 03:28 مساء
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر مدرب المنتخب الوطني حمدي بطاو القائمة المستدعاة من أجل الدخول في معسكر إعدادي بمصر، قبل مواجهة منتخب بوتسوانا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2023.

وضمت القائمة ثلاثة حراس وهم معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري.

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وإليكم باقي القائمة:
المعتصم الصبو وعبدالله الشريف وعلي يوسف وطلال فرحات وناجي دارء ومحمد منير وصهيب بن سليمان وربيع شادي وبلقاسم رجب وأبوبكر أبوعقيلة وأسامة الصريط ومحمد الترهوني والمعتصم اللافي وإسماعيل التاجوري وأسامة بلعيد وفاضل سلامة ونور الدين القليب وأحمد كراوع ومحمود الشلوي ومؤيد اللافي وزكريا الهريش والطاهر بن عامر ومحمد صولة والشامخ العبيدي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني.

قائمة المنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في التصفيات الأفريقية، 29 مايو 2023. (الإنترنت)
قائمة المنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في التصفيات الأفريقية، 29 مايو 2023. (الإنترنت)
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