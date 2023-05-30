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في رابع الوديات.. منتخب الصالات يفقد مباراته أمام صربيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 30 مايو 2023, 11:57 صباحا
في رابع الوديات.. منتخب الصالات يفقد مباراته أمام صربيا
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرض المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى هزيمة أمام منتخب صربيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية الرابعة والأخيرة له قبل السفر إلى السعودية.

ويواصل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي بدولة البوسنة استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي ستستضيفها السعودية بداية من الثلاثاء المقبل.

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انتهى شوط المباراة الأول على وقع التعادل بهدف لمثله، حيث شهد توازنا بين الفريقين، وحاول المنتخب الليبي السيطرة على المباراة عبر شوطها الأول، قبل أن يتلقى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ويخسر اللقاء.

وفي ودياته الثلاث السابقة فاز المنتخب على شقيقه السعودي بثلاثة أهداف لواحد، وتعادل مع الكويت في ثاني المباريات دون أهداف، قبل أن يفقد مباراته الثالثة أمام البوسنة بخمسة أهداف لثلاثة.

مجموعات كأس العرب
يذكر أن كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات سيقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة ما بين 6 إلى 16 يونيو، وبمشاركة 12 منتخبا عربيا وزعت عن طريق القرعة على ثلاث مجموعات المجموعة الأولى ضمت منتخبات ليبيا والسعودية والجزائر والسودان.

وتشكلت المجموعة الثانية من المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان، والمجموعة الثالثة ضمت منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.

مواعيد مباريات ليبيا
يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء السودان في اليوم الافتتاحي 6 يونيو، ويلتقي الجزائر في 8 يونيو، وثالث مباريات الدور الأول ستكون أمام البلد المضيف 10 يونيو المقبل.

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