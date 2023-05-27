  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية استعدادًا لكأس العرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 27 مايو 2023, 04:25 مساء
المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية استعدادًا لكأس العرب (صور)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
alwasat radio

خسر المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات في الخماسيات مباراته الودية الثالثة أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أُقيمت قبل اليوم السبت، خلال المعسكر الخارجي بالعاصمة البوسنية سراييفو.

المباراة هى الثالثة وديًا في المعسكر، حيث فاز في مباراته الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا مع المنتخب الكويتي دون أهداف.

- 4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)

الاستعداد لكأس العرب داخل الصالات
تأتي المباريات تحضيرًا لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وتُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

يستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي في الفترة من 19 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، ويخوض خلاله عددًا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

ويتبقى مباراة ودية واحدة مع منتخب صربيا الأربعاء المقبل، حسب الجدول المُعدّ قبل التحول إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: تجدد قصف الطيران المسير لمواقع في الزاوية
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا

إعلام ألماني: التحقيق حول التخريب في «نورد ستريم» يشير إلى تورط أوكرانيا
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس
الأهلي طرابلس يهنئ دارنس في ذكرى التأسيس
الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي
الأخضر يفسخ عقد مهاجمه الغاني ريشموند بواكي بالتراضي
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل ...
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة (صور)
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة ...
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية استعدادًا لكأس العرب (صور)
المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية ......
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد للبطولة الجامعية الثانية في الطائرة الشاطئية
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يستعد للبطولة الجامعية الثانية ......
الأهلي طرابلس يجري تدريبه الأول بمدينة البريمي استعدادًا لمواجهة النهضة العماني في البطولة العربية (صور)
الأهلي طرابلس يجري تدريبه الأول بمدينة البريمي استعدادًا ......
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم (صور)
اختتام السباق الدولي الثالث للقدرة والتحمل المؤهل لكأس ......
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي بالبوسنة (صور)
فوز وتعادل منتخب كرة القدم للصالات في معسكره الخارجي ......
المزيد