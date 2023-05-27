المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر أمام البوسنة بخماسية استعدادًا لكأس العرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خسر المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات في الخماسيات مباراته الودية الثالثة أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أُقيمت قبل اليوم السبت، خلال المعسكر الخارجي بالعاصمة البوسنية سراييفو.

المباراة هى الثالثة وديًا في المعسكر، حيث فاز في مباراته الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا مع المنتخب الكويتي دون أهداف.

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الاستعداد لكأس العرب داخل الصالات

تأتي المباريات تحضيرًا لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وتُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

يستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي في الفترة من 19 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل، ويخوض خلاله عددًا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

ويتبقى مباراة ودية واحدة مع منتخب صربيا الأربعاء المقبل، حسب الجدول المُعدّ قبل التحول إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)

من مباراة المنتخب الليبي لكرة الصالات أمام البوسنة. (صفحة كرة الصالات ليبيا عبر فيسبوك)