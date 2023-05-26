  • Alwasat News
Atwasat

منتخب كرة الصالات يتعادل سلبيا أمام الكويت وديًا في معسكر البوسنة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 26 مايو 2023, 01:10 مساء
منتخب كرة الصالات يتعادل سلبيا أمام الكويت وديًا في معسكر البوسنة
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انتهت المباراة الودية الثانية للمنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالتعادل السلبي أمام شقيقه المنتخب الكويتي، التي أقيمت، أمس الخميس، بمعسكره الحالي في دولة البوسنة.

تأتي هذه المباراة تحضيراً لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي ستُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

- المنتخب الليبي لكرة الصالات يلتقي الكويت ودياً
- 4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)

وفاز المنتخب الوطني في مباراته الودية الأولى على شقيقه الآخر المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تفاصيل معسكر البوسنة
ويستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي خلال الفترة من 19 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

وحسب الجدول المُعد، تتبقى للمنتخب الوطني مباراتان وديتان، يخوض الأولى في 27 من مايو أمام منتخب البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية، الأربعاء 31 مايو الجاري.

جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)

السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في ...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا»...
الترسانة يعود بنقطة ثمينة من أرض البشائر في دوري الدرجة الأولى
الترسانة يعود بنقطة ثمينة من أرض البشائر في دوري الدرجة الأولى
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة ...
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
الأهلي بنغازي المتصدر يلتقي الشباب العربي في إياب دوري السلة
الأهلي بنغازي المتصدر يلتقي الشباب العربي في إياب دوري السلة...
بعثة الأهلي طرابلس تصل مسقط لمواجهة النهضة العماني
بعثة الأهلي طرابلس تصل مسقط لمواجهة النهضة العماني...
منتخب كرة الصالات يتعادل سلبيا أمام الكويت وديًا في معسكر البوسنة
منتخب كرة الصالات يتعادل سلبيا أمام الكويت وديًا في معسكر ......
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»...
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة ......
المزيد