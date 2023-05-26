منتخب كرة الصالات يتعادل سلبيا أمام الكويت وديًا في معسكر البوسنة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت المباراة الودية الثانية للمنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالتعادل السلبي أمام شقيقه المنتخب الكويتي، التي أقيمت، أمس الخميس، بمعسكره الحالي في دولة البوسنة.

تأتي هذه المباراة تحضيراً لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي ستُقام في السعودية بمدينة جدة، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل.

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وفاز المنتخب الوطني في مباراته الودية الأولى على شقيقه الآخر المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تفاصيل معسكر البوسنة

ويستمر معسكر المنتخب الوطني الخارجي خلال الفترة من 19 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية.

وحسب الجدول المُعد، تتبقى للمنتخب الوطني مباراتان وديتان، يخوض الأولى في 27 من مايو أمام منتخب البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية، الأربعاء 31 مايو الجاري.

جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من مواجهة ليبيا لقدم الصالات أمام الكويت في معسكر البوسنة، 25 مايو 2023. (الإنترنت)