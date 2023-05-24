اتحاد بناء الأجسام يجتمع مع الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام صباح أمس الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية لمناقشة عديد المواضيع التي تهم رياضة بناء الأجسام الليبية.

حضر الاجتماع الأمين العام بالاتحاد الليبي أحمد سعيد وعضو الاتحاد وسام العكاري مع رئيس الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية إبراهيم مادي والأمين العام بالاتحاد الفرعي عبدالجبار كامل وعضو الاتحاد الفرعي ناصر دليله.

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كما حضر الاجتماع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للعبة خميس مسعود.

أهداف الاجتماع

ويأتي الاجتماع في ظل حرص الاتحاد الليبي لرياضة بناء الأجسام للوقوف مع الاتحادات الفرعية والمساهمة في إنجاح برامجها خلال سنة 2023.

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، 23 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، 23 مايو 2023. (الإنترنت)

جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، 23 مايو 2023. (الإنترنت)