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فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 21 مايو 2023, 06:53 مساء
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الليبي، اليوم الأحد، فوزه الثاني تواليًا ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة المقامة حاليًا في تركيا على حساب منتخب البحرين الشقيق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدفي المنتخب الوطني إبراهيـم الهوشي وأيـوب العكروت في المباراة التي جرت مساء اليوم.

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واكتسح المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أمس السبت نظيره منتخب بلجيكا بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

تصدر المجموعة
ويتصدر المنتخب الوطني حاليًا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط حاجزًا موقعًا في الدور القادم، في انتظار المباراة الأخيرة لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة.

لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة البحرين في كأس العالم بتركيا، 21 مايو 2023. (الإنترنت)
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