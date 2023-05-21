  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة.. والمصلي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 21 مايو 2023, 02:21 مساء
ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة.. والمصلي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي (صور)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
alwasat radio

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في تركيا، بالفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة (6-1)، سجل الأهداف أيوب العكروت وناجح خليفة (هدفان) ومحمد حركات ولقمان الأحرش بهدف لكل منهما.

كانت إدارة الاتحاد الليبي قد تعاقدت مع المدرب التونسي رياض بن حمدية لتولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب كرة القدم المصغرة، ووضعت القرعة ليبيا في المجموعة الرابعة، بجانب البحرين وبلجيكا وبلغاريا.

النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»

انتخاب المصلي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد الدولي
وعلى هامش بطولة العالم تم انتخاب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفى المصلي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد الدولي ومكلفا برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة حتى إجراء الانتخابات والتي لم يحدد موعدا لها.

مشاركة تحكيمية مميزة للبرق وأبوقرين
من جهة أخرى شارك التحكيم الليبي في مباريات كأس العالم بتركيا، وقدم مستوى مميزا عبر الحكمين الدوليين أسامة البرق وعبدالرحيم أبوقرين.
 
شارك أسامة البرق في مباراة الافتتاح بين تركيا والعراق كحكم رسمي ورابع في مباراة النمسا وكازاخستان، بينما شارك عبدالرحيم أبوقرين كحكم رسمي في مباراة روسيا والجزائر، وثالث في مباراة النمسا وكازاخستان.

مواجهة جديدة في المونديال أمام البحرين
ويلتقي المنتخب الوطني الليبي في ثاني مباراة له بالبطولة مع منتخب البحرين، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
شعار مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
شعار مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
منافسات مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
منافسات مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية
مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية
رئيس دولة السلفادور يتوعد المذنبين في حادث التدافع بملعب كرة القدم
رئيس دولة السلفادور يتوعد المذنبين في حادث التدافع بملعب كرة ...
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت ...
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة ...
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين العلوي
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد السلة يعيش نفس الظروف لكنه إيجابي
أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد ......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف ......
ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة.. والمصلي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي (صور)
ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة........
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين العلوي
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع ......
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في ......
المزيد