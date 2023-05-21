ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة.. والمصلي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في تركيا، بالفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة (6-1)، سجل الأهداف أيوب العكروت وناجح خليفة (هدفان) ومحمد حركات ولقمان الأحرش بهدف لكل منهما.

كانت إدارة الاتحاد الليبي قد تعاقدت مع المدرب التونسي رياض بن حمدية لتولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب كرة القدم المصغرة، ووضعت القرعة ليبيا في المجموعة الرابعة، بجانب البحرين وبلجيكا وبلغاريا.

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انتخاب المصلي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد الدولي

وعلى هامش بطولة العالم تم انتخاب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفى المصلي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد الدولي ومكلفا برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة حتى إجراء الانتخابات والتي لم يحدد موعدا لها.

مشاركة تحكيمية مميزة للبرق وأبوقرين

من جهة أخرى شارك التحكيم الليبي في مباريات كأس العالم بتركيا، وقدم مستوى مميزا عبر الحكمين الدوليين أسامة البرق وعبدالرحيم أبوقرين.



شارك أسامة البرق في مباراة الافتتاح بين تركيا والعراق كحكم رسمي ورابع في مباراة النمسا وكازاخستان، بينما شارك عبدالرحيم أبوقرين كحكم رسمي في مباراة روسيا والجزائر، وثالث في مباراة النمسا وكازاخستان.

مواجهة جديدة في المونديال أمام البحرين

ويلتقي المنتخب الوطني الليبي في ثاني مباراة له بالبطولة مع منتخب البحرين، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)

المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)

المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)

المنتخب الليبي في مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)

شعار مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)

منافسات مونديال الكرة المصغرة. (فيسبوك)