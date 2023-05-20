لقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بين مصر وسلطنة عمان بعد خروج ليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يُسدل الستار، اليوم السبت، على بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وتجمع مباراة التتويج باللقب بين منتخبي مصر وسلطنة عمان.

منتخب عمان حقق الفوز فى الدور ربع نهائي على الإمارات بنتيجة (5-4)، وأمس الجمعة، في نصف النهائي تغلب على المغرب بنتيجة (4-2).

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وفازت مصر في ربع النهائي على موريتانيا (8-3)، وبصعوبة حققت مصر الفوز في نصف النهائي على فلسطين بنتيجة (4-3).

يشار إلى أن منتخب ليبيا غادر منافسات البطولة بخسارته أمام المغرب في الدور ربع النهائي (2-5).

مباراة مصر و فلسطين في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)

مباراة مصر و فلسطين في كرة القدم الشاطئية. (فيسبوك)