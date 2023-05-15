ليبيا تلتقي الكويت في كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وأمس الأحد، كان الموعد مع مباراتين انتهيتا بفوز المغرب على موريتانيا (5-4)، وفوز لبنان على السعودية (7-4).

- منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

مواجهات اليوم الإثنين

اليوم الإثنين تجرى أربع مباريات، المباراة الأولى تجمع ليبيا مع الكويت، ويعقبها مباراة الإمارات مع جزر القمر، وثالث المباريات تجمع فلسطين مع قرغيزستان، والمباراة الرابعة تجمع مصر مع عمان.

الثلاثاء 4 مباريات

غدا الثلاثاء، تقام أربع مباريات، أولى المباريات تجمع عمان مع قيرغستان، ويعقبها مباراة مصر مع فلسطين، والإمارات مع الكويت، وتختتم المرحلة الأولى للبطولة بمباراة ليبيا مع جزر القمر.

مفكرة النتائج

السعودية × موريتانيا (7-3)

المغرب × لبنان (9-5)

الإمارات × ليبيا (5-2)

عمان × فلسطين (7-1)

مصر × قرغيزستان (6-2)

جزر القمر × الكويت (1-1) وبركلات الترجيح كان التفوق لجزر القمر (5-4)

المغرب × موريتانيا (5-4)

لبنان × السعودية (7-4)

يشار إلى أن أول وثان كل مجموعة سيتأهلا إلى المرحلة الثانية «الدور الربع نهائي»، ويضاف إليهم أفضل فريقين في الترتيب الثالث.