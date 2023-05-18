الدبيبة يهنئ السويحلي بفوزه بكأس ليبيا لكرة الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فريق السويحلي بفوزه بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

كما تقدم الدبيبة بالتهنئة إلى إدارة وجمهور السويحلي، فيما تمنى حظًا أوفر للاعبي نادي النصر وجماهيره الوفية الذين أظهروا روحا رياضية عالية عقب خسارة المباراة.

وتُوج فريق السويحلي مساء الثلاثاء بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بعد فوزه على نظيره النصر بركلات الترجيح في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

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وتمكن السويحلي من الفوز في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها السويحلي أمام النصر بأربع ركلات مقابل ركلتين.

وسجل ركلات السويحلي اللاعبون محمد ميلود ورمضان مسعود وجهاد وعبدالحليم الصغير، بينما سجل للنصر اللاعب مراد ورضا المغربي وأخفق اللاعبان يوسف ووليد عمران.