عبدالجواد يتوج بكأس بطولة تونس الدولية في الفروسية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج بطل الفروسية الدولي عبدالجواد عبدالصمد، ببطولة تونس الدولية لقفز الحواجز في يومها الأخير عن جدارة واستحقاق في جولة التمايز ارتفاع 1.30 متر، وسط منافسة قوية من فرسان الدول المشاركة.

الفروسية الليبية المشاركة الدولية في بطولة صفاقس هيمنت على أغلب التراتيب، مما اعتبره اتحاد الفروسية الليبي مؤشرا إيجابيا يمكن البناء عليه بعودة الفروسية الليبية إلى سابق عهدها في زمنها الجميل، التي حققت العديد من الألقاب خلال مشاركتها الدولية.

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سبق وحقق الفارس الليبي شاهين أبوقرين المركز الأول في فئة الأواسط ببطولة صفاقس الدولية للفروسية في قفز الحواجز، متفوقا على فرسان من دول تونس والجزائر وإيطاليا وفرنسا، ونال كأس البطولة.

وينشط أبوقرين في نادي القادسية للفروسية، ويدربه الفارس الدولي عبدالفتاح مليطان، وفي الفئة ذاتها تمكنت الفارسة الدولية حلا بن حريز من حصد المركز الثالث.

بطولة تونس الدولية في الفروسية. (فيسبوك)

بطولة تونس الدولية في الفروسية. (فيسبوك)

بطولة تونس الدولية في الفروسية. (فيسبوك)