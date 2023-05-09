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عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 09 مايو 2023, 05:34 مساء
عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية
تكريم عبدالسلام أرحومة عن الشارة الدولية. (فيسبوك)
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نال الدكتور عبدالسلام أرحومة الشارة الدولية من الاتحاد الدولي للفروسية «المستوى الأول» كأول طبيب بيطري ليبي معتمد من الاتحاد الدولي والاتحاد العام الليبي للفروسية.

الاتحاد الليبي للفروسية -رئيسا وأعضاء ومحبي الفروسية الليبية- باركوا للدكتور البيطري عبدالسلام أرحومة على هذا الشرف، لحصوله على هذه الشارة.

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رسالة من الاتحاد الليبي للفروسية
وقالت رسالة الاتحاد الليبي للفروسية «نتمنى أن يلتحق به باقي الأطباء الليبيين، كما نتمنى له تمثيل ليبيا بأحسن صورة، ونتوجه له بالشكر على اجتهاده ليكون أول دكتور دولي يمثل ليبيا ويشرفها».

أرحومة يتوجه إلى تونس
من جهة أخرى وبعد حصوله على الشارة الدولية، يتوجه الدكتور عبدالسلام أرحومة يوم 19 مايو الجاري إلى تونس، للمشاركة في أول بطولة دولية له ضمن الطاقم البيطري المشارك في بطولة الراشدية الدولية لقفز الحواجز.

الانضمام إلى نخبة من البيطريين
سبق أن شارك الدكتور مع مجموعة من الأطباء البيطريين الدوليين في سباقات القدرة والتحمل الدولية، سواء كانت في تونس أو ليبيا، كما أن الدكتور عبدالسلام أرحومة على وشك نيل الشارة الدولية «المستوى الثاني».

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