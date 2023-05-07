بعثة الأهلي طرابلس تصل إلى بنغازي استعدادا لـ«النهضة العماني»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، اليوم، بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي، استعدادا لملاقاة فريق النهضة العماني، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الأندية العربية والمؤهل إلى دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي طرابلس مع نظيره العماني، الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء، على ملعب شهداء بنينا الدولي، قبل أن يشد الرحال إلى دولة عمان في السابع من يونيو المقبل، لخوض مواجهة الإياب، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لخوض دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية.

الفوز بكأس ليبيا

فريق الأهلي طرابلس الذي حقق كأس ليبيا الثلاثاء الماضي، يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء بمساندة جماهيره الحاضرة، لمساعدته في العبور إلى دور المجموعات من البطولة، قبل مباراة الإياب التي ستقام في عمان.

وعلى الرغم من حداثة تأسيس نادي النهضة (٢٠٠٣)، فإنه تمكن من تحقيق لقب الدوري ثلاث مرات، الذي يحتل صدارته حاليا برصيد ٥٢ نقطة، وسجل هجومه ٣٠ هدفا، في المقابل استقبلت شباكه ستة أهداف فقط، كما فاز بكأس عمان مرة وحيدة.

مشاركات الفريق العماني خارجيا

وعلى صعيد المشاركات الدولية تمكن الفريق العماني من الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (٢٠٠٨)، بينما شارك في كأس الخليج للأندية، وخرج من دور المجموعات في نفس العام.

لقطات من وصول بعثة نادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)

لقطات من وصول بعثة نادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)

لقطات من وصول بعثة نادي الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)