مبارات الجولة الثالثة من نهائيات السلة.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق الأحد 7 مايو منافسات الجولة الثالثة من نهائيات الدور الثماني للدوري الليبي لكرة السلة في قاعتي طرابلس الكبرى وسليمان الضراط.

يلتقي الأهلي طرابلس مع الشباب العربي في تمام الرابعة بتوقيت ليبيا في قاعة طرابلس الكبرى، وتليها مواجهة الاتحاد والمدينة السابعة مساء.

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أما في قاعة سليمان الضراط بمدينة بنغازي يلتقي فريق الأهلي بنغازي والمروج الساعة الرابعة عصرًا، وعقب نهايتها يتواجه النصر أمام الهلال في السابعة مساء.

وبعد مرور جولتين من الدور الثماني، يسعى الأهلي طرابلس للدفاع عن لقبه، بينما يأمل الشباب العربي في تحقيق أول فوز له، بينما يخطف الأهلي بنغازي المتألق الأنظار إليه في هذا الدور، فيما يأمل المروج تحقيق المفاجأة أمامه.