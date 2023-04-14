الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ضرب فريقا كرة السلة بناديي الاتحاد والأهلي بنغازي موعداً مهماً بنهائي كأس ليبيا في العاصمة طرابلس، بعد أن تصدر فريق سلة نادي الاتحاد المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بست نقاط من ثلاث مباريات، وتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الثانية بأربع نقاط من مباراتين، ليلتقي الفريقان في نهائي الكأس في طرابلس يوم 21 يوليو المقبل، لتكون مباراة التتويج بكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023، وتقام بالقاعة الكبرى بطرابلس.

تأهل الاتحاد والأهلي بنغازي بعد مواجهتين مثيرتين في ختام الجولة الثالثة لكأس ليبيا لكرة السلة في المجمع الرياضي ببنغازي، جمعت المباراة الأولى بين القطبين النصر والأهلي بنغازي، كما جاءت القمة الثانية لتشهد لقاء بين الاتحاد والأهلي طرابلس، وشهدت قمة النصر والأهلي بنغازي في ربع المباراة الأول التفوق للنصر بنتيجة (19-14)، وفي الربع الثاني كان التفوق والسيطرة واضحين لفريق الأهلي بنغازي، الذي تمكن من إضافة 21 نقطة مقابل سبع نقاط فقط للنصر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي بفارق تسع نقاط (35-26)، وفي الربعين الثالث والرابع سجل الأهلي بنغازي 28 نقطة مقابل 30 نقطة للنصر، لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة (63-56)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وخالد حنيش، وحكام الطاولة المسجل عادل الورفلي والمسجل الإلكتروني محمد بن صريتي، والميقاتي فهيم السعيطي، وميقاتي 24 ثانية إبراهيم البرعصي، وراقبها فنيا محمد البريكي.

لقاء القطبين

وفي قمة أخرى بالقاعة الكبرى بطرابلس جمع اللقاء بين القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، وتفوق في ربع المباراة الأول الاتحاد بفارق أربع نقاط (19-14)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 18 نقطة مقابل 16 نقطة للأهلي طرابلس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة (37-30)، وفي الربع الثالث سجل الاتحاد 20 نقطة مقابل 11 نقطة للأهلي طرابلس ليوسع الاتحاد الفارق إلى 16 نقطة (57-41)، وجاء الربع الرابع متكافئاً وانتهى للاتحاد بفارق نصف سلة (14-13)، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة (71-54)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله، والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني خالد صوادق، والميقاتي عمر سالم وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم، وراقبها فنياً عبدالهادى خليفة.

انسحابات من الأدوار التمهيدية

شهدت منافسات الأدوار التمهيدية عدة انسحابات، أبرزها عند حضور فريق الاتحاد لمباراة الإشعاع ليحضر فريق الاتحاد وطاقم التحكيم بينما غاب الإشعاع، فاحتسبت النتيجة لصالح الاتحاد بنتيجة (20-0)، في منافسات الكأس أيضا، ويعد هذا الانسحاب هو الثالث في الأدوار التمهيدية لكأس السلة، وسبق أن انسحب اتحاد المرج أمام الهلال، وأيضاً غياب الجزيرة أمام بلخير، في الوقت نفسه، فاز خلال الأدوار التمهيدية بالقاعة الكبرى في طرابلس الشباب على المدينة، انتهى ربع المباراة الأول بتقدم الشباب بأربع نقاط (16-12). وفي الربع الثاني كانت الأفضلية والسيطرة لفريق الشباب الذي أضاف 24 نقطة مقابل تسع نقاط للمدينة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (40-21)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف كل فريق 28 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (68-49)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي ومنير سالم وعلي الأمير، والمسجل وليد شيوب، والمسجل الإلكتروني محمد عيسى، والميقاتي أمير حمودة، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

أبرز النتائج

وشهدت أبرز النتائج فوز أبوسليم على المدينة (59-52)، والأهلي طرابلس على الشباب (67-55)، والهلال على التحدي (81-49)، وبلخير على الإشعاع (100-58)، والاتحاد على الجزيرة (88-61)، والشباب على أبوسليم (71-47)، والنصر على الأهلي بنغازي (59-49)، والأهلي طرابلس على المدينة (76-43)، والنصر على المروج (53-52)، والشباب على المدينة (68-49). سبق وفاز الاتحاد على الجزيرة، ففي الربع الأول تقدم الاتحاد بفارق عشر نقاط (24-14)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 11 نقطة والجزيرة 16 نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (35-30)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 53 نقطة والجزيرة 31 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (88-61). أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب ونبيل الأحول، والمسجل نجاة المخشخش، والميقاتي فتحي حسونة، وحكم 24 ثانية عبدالهادي خليفة.

الدور التمهيدي

جمع الدور التمهيدي الجارين الهلال والتحدي، في ربع المباراة الأول كان التقدم للهلال (22-5)، وأضاف الهلال في الربع الثاني 18 نقطة والتحدي 16 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (40-21)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الهلال 41 نقطة مقابل 28 نقطة للتحدي لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة (81-49)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم البرعصي ومحمد بن صريتي وشرف الدين الهلالي والمسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني جلال الورفلي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية خالد حنيش.

سبق أن أقيمت بالقاعة الكبرى بطرابلس عدة مواجهات في الدور التمهيدي لكأس ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى جمعت الاتحاد والجزيرة وفي ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق عشر نقاط (24-14)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 11 نقطة والجزيرة 16نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (35-30)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 53 نقطة والجزيرة 31 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (88-61)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب ونبيل الأحول والمسجل نجاة المخشخش والميقاتي فتحي حسونة وحكم 24 ثانية عبدالهادي خليفة.

بلخير ضد الإشعاع

أُقيمت ثاني المباريات وجمعت بلخير والإشعاع، وفي ربعها الأول كان التفوق فيه للإشعاع (21-18)، وفي بقية زمن المباراة كانت الأفضلية والسيطرة لبلخير الذي أنهى الشوط الأول متقدما (45-34)، وأضاف بلخير في الربعين الثالث والرابع 55 نقطة والإشعاع 24 لتنتهي المباراة بفوز بلخير بنتيجة (100-58)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم أيمن عبدالله وعلي الأمير ومحمد حافظ والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني عبدالمالك أبو فردة والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.