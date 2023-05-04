أبوعائشة رئيسا للجنة مدربي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدر رئيس المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش قرارا أمس الأربعاء بشأن إعادة تشكيل لجنة المدربين العامة بالاتحاد وترأسها حسن سليمان أبوعائشة.

وجاء في بيان الاتحاد الذي نشر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أصدر رئيس المكتب التنفيذي القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة».

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