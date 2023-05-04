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أبوعائشة رئيسا للجنة مدربي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 04 مايو 2023, 11:37 صباحا
أبوعائشة رئيسا للجنة مدربي السلة
شعار الاتحاد الليبي لكرة السلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش قرارا أمس الأربعاء بشأن إعادة تشكيل لجنة المدربين العامة بالاتحاد وترأسها حسن سليمان أبوعائشة.

وجاء في بيان الاتحاد الذي نشر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أصدر رئيس المكتب التنفيذي القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة».

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أعضاء اللجنة
وتابع الاتحاد في بيانه: «اعتماد نتيجة الانتخابات، برئاسة حسن سليمان أبوعائشة للجنة المدربين العامة بالاتحاد، وسعيد أمين شاكير نائبا، والصديق سالم الدامجة مقررا، وعضوية كل من علي سليم الحبتي وصلاح الدين صبري البيدي، ومستشاري الاتحاد عبدالسلام محمد ساسي ومحمد مراجع الرابطي».

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