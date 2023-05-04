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الأهلي طرابلس يتلقى التهاني بعد الفوز بالكأس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 04 مايو 2023, 03:06 مساء
الأهلي طرابلس يتلقى التهاني بعد الفوز بالكأس
جماهير فريق الأهلي طرابلس تحتفل بلقب كأس ليبيا السابع في تاريخ النادي، 4 مايو 2023. (الإنترنت)
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تلقت إدارة نادي الأهلي طرابلس سيلاً من برقيات التهاني بمناسبة الفوز بكأس ليبيا للمرة السابعة في تاريخ النادي على حساب نظيره الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة الثلاثاء، على ملعب رادس في تونس.

ووردت برقيات التهاني من شخصيات عامة من بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي والعديد من الشخصيات الرياضية من مختلف مناطق ليبيا.

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كما تقدم الاتحاد العربي لكرة القدم بالتهنئة إلى الأهلي طرابلس، إلى جانب عدد من الأندية الليبية، وهي النصر والصقور والوحدة والترسانة وأبوسليم والاتحاد المصراتي وأساريا والنصر زليتن والشط والسويحلي والوطن بأبي عيسى.

احتفالات الجماهير باللقب
وعمت الفرحة ميدان الشهداء بطرابلس ومقر نادي الأهلي، ومختلف المناطق والمدن الليبية عقب نهاية المباراة وإعلان الأهلي بطلاً، وشهدت احتفالات صاخبة من قبل الجماهير، وتواصلت حتى ساعات الفجر الأولى، واستقبلت بعثة الفريق الفائز بكأس ليبيا بباقات الورود استقبالا حافلاً من مشجعي الفريق.

وأقيم أمس الأربعاء حفل كبير بنادي الأهلي طرابلس بحضور جماهير النادي والعديد من الشخصيات الرياضية وعشاق الفريق من مختلف المناطق الليبية.

مكافئة التفوق
وأعلنت إدارة النادي عزمها تقديم مكافآت مالية للرياضيين والطاقم التدريبي والإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التتويج بلقب الكأس السابع.

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