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«الأهلي طرابلس» يهزم «الأخضر» بثلاثية ويفوز بكأس ليبيا للمرة السابعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 02 مايو 2023, 09:06 مساء
«الأهلي طرابلس» يهزم «الأخضر» بثلاثية ويفوز بكأس ليبيا للمرة السابعة
لاعب وسط الأهلي طرابلس النيجيري هيرلسنون يسجل الهدف الثاني. (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
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حصد فريق «الأهلي طرابلس» كأس ليبيا للمرة السابعة، بالفوز على نظيره «الأخضر» بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بملعب حمادي العقربي برادس بتونس.

جاءت أهداف «الأهلي طرابلس» في الدقائق 77 و82 و85 من عمر اللقاء، وذلك بعدما طُرد لاعب «الأخضر» صهيب بن سليمان في الدقيقة 66.

تشكيلة الفريقين
ودخل «الأهلي» المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمي محمد نشنوش، وفي الدفاع محمد منير ومنصور رزق وأحمد التربي وعلي معتوق وهيرلسنون، في الوسط عبدالرحمن الحنشي وعبدالله العرفي ومؤيد جدور وأيوب عياد وأنيس السلتو.

أما تشكيلة «الأخضر» فضمت: مفتاح الدرسي، وحسن عباس، وجدي السعيد، وميدي، بهاء منقا، وبن سليمان، وجاك أيسيان، وأري بابل صهيب، وبواكي، وطلحة رزق.

طريق «الأهلي طرابلس» و«الأخضر» للنهائي
كان فريق الأهلي طرابلس قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الفوز على المدينة (2-0) في نصف النهائي بملعب الزاوية، فيما تأهل فريق الأخضر إلى نهائي الكأس بفوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح (5-4)، إثر تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طبرق.

الأهلي طرابلس سبق أن حصل على كأس ليبيا 6 مرات وكان في انتظار التتويج السابع له، أما فريق الأخضر فلم يسبق له الحصول على الكأس، وكان يمني النفس بالحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم صربي، بقيادة الحكم الدولي نوفاك سيموفيتش، وراقب المباراة رئيس لجنة المسابقات الجديد فيصل بادي، وراقب الحكام رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم نصرالدين قرين.

لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
لاعبو الأهلي طرابلس يحتفلون بالكأس مع الجهاز الفني، الثلاثاء 2 مايو 2023 (لقطة مثبتة من بث مباشر، قناة ليبيا الرياضية)
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