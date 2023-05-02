مشوار الأهلي طرابلس والأخضر قبل نهائي كأس ليبيا في «رادس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يترقب الشارع الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة مباراة نهائي كأس ليبيا، وتجمع خارج الديار، وبالتحديد بملعب حمادي العقربي برادس بتونس، فريقي الأهلي طرابلس والأخضر في تمام الساعة السابعة.

استعد الفريقان بالشكل المناسب، من حيث الاستعداد البدني والفني والمباريات الودية ومعسكر تحضيري مغلق في تونس.

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يقود فريق الأهلي طرابلس المدرب طارق جراية، ويقود الأخضر المدرب المصري عبدالحميد بسيوني، وركز المدربان خلال التحضيرات على الرفع من العامل الذهني والمعنوي والبدني للاعبين.

مشوار تأهل الفريقين للنهائي

كان فريق الأهلي طرابلس قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الفوز على المدينة (2-0) في نصف النهائي بملعب الزاوية، فيما تأهل فريق الأخضر إلى نهائي الكأس بفوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح (5-4)، إثر تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طبرق.

الأهلي طرابلس يتفوق في عدد الألقاب

الأهلي طرابلس سبق وحصل على كأس ليبيا 6 مرات في انتظار التتويج السابع له، أما فريق الأخضر فلم يسبق له الحصول على الكأس، ويمني النفس بالحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه.

طاقم تحكيم أجنبي في النهائي

يقود اللقاء طاقم تحكيم صربي، بقيادة الحكم الدولي نوفاك سيموفيتش، ويراقب المباراة رئيس لجنة المسابقات الجديد فيصل بادي، ويراقب الحكام رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم نصرالدين قرين.

في آخر قرار للجنة المسابقات بخصوص لائحة مباراة نهائي الكأس، نص على اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بين الفريقين دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.