الدبيبة ينعى الإعلامي والمعلق الرياضي محمد بالراس علي

القاهرة - بوابة الوسط

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإعلامي القدير محمد بالراس علي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن أتقدم إلى أسرة الإعلامي والمُعلق الرياضي القدير محمد بالراس علي بأحر التعازي في وفاة الراحل الكبير، الذي وافته المنية اليوم، بعد عقود من العطاء والتميز والسُمعة الطيبة. تعازينا لأهلنا في بنغازي وأحبائه والجمهور الرياضي في ليبيا».

ولد محمد بالراس علي ببنغازي العام 1942 وعمل صحفيًا ومعلقًا رياضيًا ذاع صيته أنحاء الوطن العربي، وترأس تحرير صحيفة «الصدى الرياضي» سابقاً، ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

أنشأ صحيفة «الصدى الرياضي»وكانت من أبرز الصحف الرياضية المتخصصة على مستوى الوطن العربي، وهو صاحب برنامج «الأسبوع الرياضي» الذي يعرض كل يوم جمعة على التليفزيون الليبي، ويعتبر لدى العرب عامة والليبيين خاصة موسوعة كروية هائلة بمعنى الكلمة.