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اختتام فعاليات دوري «لمة خير» الرمضاني في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 20 أبريل 2023, 08:06 مساء
اختتام فعاليات دوري «لمة خير» الرمضاني في سرت
لقطة من تسليم جوائز بطولة كرة القدم بدوري لمة خير الرمضاني في سرت، 19 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أُختتمت أمس الأربعاء بمحلة وادي جارف بسرت فعاليات دوري «لمة خير» الرمضانية الرابعة للألعاب الجماعية والفردية والتي نظمتها بلدية سرت.

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني عقب ختام الدورة: «الحمد الله، اليوم مدينة سرت تنعم بالأمان والاستقرار بفضل جهود الأمن والجيش والخيّرين، حيث شهدت المدينة تنفيد هذه المشاريع التنموية من صيانة للمقرات الحكومية والمنتزهات والطرق بدعم من الحكومة الليبية».

وأكمل: «أقمنا أنشطة رياضية ومسابقة كبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم».

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وأوضح: «بطولة كرة القدم بمحلة وادي جارف اختتمت أمس بفوز فريق المستقبل على فريق رفيق بركلات الترجيح بثلاث ركلات مقابل اثنتين».

جدير بالذكر أن هذه التظاهرات تأتي ضمن الدعم المقدم من المجلس البلدي لفئة الشباب الرياضي بالمدينة.

تسليم كأس البطولة
سلم كأس البطولة للفريق الفائز والجوائز التشجيعية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة وبحضور عضو المجلس البلدي في سرت صالح علي، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للتجارة الرياضية.

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