شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية لمواجهة فريقي «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري في الدور التميهدي الأول بالبطولة العربية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليصعد فريق «الأهلي طرابلس» إلى الدور التمهيدي الثاني، مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1)، وبذلك أصبحت نتيجة المباراتين (3-2) لصالح الفريق الليبي.

- «الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

يعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وقدمه الإعلامي عبدالرزاق بالحاج مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.