في ثالث تجاربه الودية.. الاتحاد يلتقي الخمس ودياً الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي ودياً بملعب نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس في سهرة رمضانية فريق الاتحاد مع نظيره فريق الخمس في ثالث التجارب الودية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستعد نادي الاتحاد من خلال الوديات لعودة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب المباراة المرتقبة مع فريق الجيش المغربي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

- تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز

- «الاتحاد» يلتقي «الهلال» وديًا الأربعاء

سيستقبل فريق الاتحاد على ملعب شهداء بنينا في الـ12 من أبريل الجاري منافسه الجيش الملكي ضمن مباراة الإياب، آملا في تعويض نتيجة الذهاب التي تخلّف فيها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.