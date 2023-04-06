تعرف على الفرق المتأهلة لنهائيات آمال وأواسط الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف رئيس اللجنة المشرفة على مسابقتي آمال وأواسط الممتاز 17 و20 عاما ضمن المجموعة الثانية، عبدالمولى المغربي الفرق المتأهلة للنهائيات عن هذه المجموعة والتي جاءت على النحو التالي:

تأهلت عن مسابقة آمال الممتاز تحت 17 عاما ثلاثة فرق آمال الأهلي طرابلس الذى جاء في أول الترتيب عن هذه المجموعة برصيد 43 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 14 وتعادل في مباراة واحدة وفقد النتيجة في ثلاث مباريات، وجاء ثانيا آمال السويحلي برصيد 38 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين بينما فقد النتيجة في أربع مباريات، وثالث المتأهلين آمال الاتحاد برصيد 37 نقطة بالفوز في 11 مباراة وتعادله في أربع مباريات والخسارة في ثلاث مباريات.

- 16 هدفا في مسابقة أواسط كرة القدم

- فوز الأهلي بنغازي والهلال ضمن ثلاث لقاءات في دوري الأواسط