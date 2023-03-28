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سلة الأهلي طرابلس تعبر أبوسليم بسهولة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 28 مارس 2023, 05:59 مساء
سلة الأهلي طرابلس تعبر أبوسليم بسهولة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا
سلة الأهلي طرابلس تعبر أبوسليم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين، في صالة النادي الأهلي طرابلس مباراة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة جمعت بين الأهلي طرابلس وأبوسليم، كانت السيطرة والأفضلية فيها للأهلي طرابلس الذي أنهى الربع الأول لصالحه بنتيجة (28-12)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 21 نقطة مقابل 12 نقطة لأبوسليم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس (49-24).

وفي الربعين الثالث والرابع، أضاف الأهلي طرابلس 52 نقطة مقابل 25 نقطة لأبوسليم، لتنتهي المباراه بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (101-49)، أدار المباراة الحكمان هيثم الساروي وعلي الأمير، والمسجل محمد عيسى، والميقاتي محمد حافظ، وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم.

مفكرة النتائج
أبوسليم × المدينة (59-52)
الأهلي طرابلس × الشباب (67-55)
الهلال × التحدي (81-49)
بلخير× الإشعاع (100-58)
الاتحاد × الجزيرة (88-61)
الشباب × أبوسليم (71-47)
النصر × الأهلي بنغازي (59-49)
الأهلي طرابلس × المدينة (76-43)
النصر × المروج (53-52)
الشباب × المدينة (68-49)
الأهلي طرابلس × أبوسليم (101-49)

سلة الأهلي طرابلس تعبر أبوسليم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
سلة الأهلي طرابلس تعبر أبوسليم. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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