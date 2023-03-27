سلة الشباب تفوز على المدينة في الدور التمهيدي لكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت المدينة والشباب، وانتهى ربعها الأول بتقدم الشباب بأربع نقاط (16-12).

وفي الربع الثاني كانت الأفضلية والسيطرة لفريق الشباب الذي أضاف 24 نقطة مقابل 9 نقاط للمدينة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (40-21)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف كل فريق 28 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (68-49).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي ومنير سالم وعلي الأمير والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني محمد عيسى والميقاتي أمير حمودة وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

واليوم الإثنين سيكون الموعد مع مباراة واحدة في كأس السلة تحتضنها قاعة النادي الأهلي طرابلس وتجمع أبوسليم والأهلي طرابلس.