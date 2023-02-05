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الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 05 فبراير 2023, 08:35 مساء
الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة
لاعبو الأهلي بنغازي يحتفلون بالفوز على الهلال في دوري السلة، 5 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أقيمت اليوم الأحد بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب في الدوري الليبي لكرة السلة جمعت الأهلي بنغازي ونظيره الهلال، وانتهت بفوز الأهلي 71 مقابل 53 نقطة، ليعزز تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وانتهى الربع الأول بفارق سلة واحدة للأهلي بنغازي 17 / 15، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 18 نقطة مقابل 10 نقاط للهلال، ليوسع الأهلي الفارق إلى 12 نقطة.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي 36 نقطة مقابل 28 نقطة للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة 71 / 53، وبهذا الفوز عزز الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة بـ18 نقطة من تسعة انتصارات متتالية.

إدارة المباراة
وأدار المباراة حكام الملعب عبدالعزيز الماقوري وجلال الورفلي وإبراهيم البرعصي، وحكام الطاولة المسجل عادل الورفلي، والمسجل الإلكتروني فهيم السعيطي، والميقاتي أحمد البرعصي وميقاتي24 ثانية محمد بن صريتي.

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