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مباراة ودية.. النجم الساحلي يهزم الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 09:06 مساء
مباراة ودية.. النجم الساحلي يهزم الاتحاد
لاعبو نادي الاتحاد الليبي. (أرشيفية: صفحة النادي بفيسبوك)
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تلقى نادي الاتحاد الليبي هزيمة أمام نظيره التونسي النجم الساحلي بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم على ملعب النجم في تونس.

وتأتي الهزيمة بعد أيام قليلة من خسارته أمام الجيش الملكي المغربي بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات البطولة العربية لكرة القدم.

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ويقيم نادي الاتحاد معسكرَا إعداديَا في دولة تونس، تجهيزَا لاستئناف النشاط الرياضي، وعودة منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الاتحاد في الصدارة
ويحتل الاتحاد المركز الأول على رأس المجموعة الثانية في جدول الدوري برصيد 27 نقطة، من 13 مباراة، وأقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس بفارق أربع نقاط.

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