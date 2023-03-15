البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الجيش الملكي المغربي الفوز على نظيره الاتحاد الليبي برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية.

وأقيم اللقاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، وستقام مواجهة العودة بين الفريقين في ملعب شهداء بنينا بليبيا 12 إبريل المقبل.

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وتقدم مصطفى سهد للجيش الملكي في الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله آدم النفاتي الهدف الثاني في الشوط الثاني، واختتم كاندو جوزيف ثلاثية الجيش الملكي، قبل أن يسجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة عن طريق معاذ عيسى، واختتم أحمد حمودان أهداف الجيش الملكي في اللقاء.