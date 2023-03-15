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البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:56 مساء
البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية
لقطة من مواجهة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية، على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي الجيش الملكي المغربي الفوز على نظيره الاتحاد الليبي برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية.

وأقيم اللقاء على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، وستقام مواجهة العودة بين الفريقين في ملعب شهداء بنينا بليبيا 12 إبريل المقبل.

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وتقدم مصطفى سهد للجيش الملكي في الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله آدم النفاتي الهدف الثاني في الشوط الثاني، واختتم كاندو جوزيف ثلاثية الجيش الملكي، قبل أن يسجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة عن طريق معاذ عيسى، واختتم أحمد حمودان أهداف الجيش الملكي في اللقاء.

مواجهة الأهلي طرابلس
بينما سيسافر ممثل ليبيا الثاني بالبطولة الأهلي طرابلس في الرابع من أبريل المقبل إلى القاهرة، ليحل ضيفا على ملعب جهاز الرياضة، ويقابل طلائع الجيش في مباراة الذهاب، وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

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