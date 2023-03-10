البرانس يغرد وحيدا في صدارة المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يحتل فريق البرانس صدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، برصيد 20 نقطة، بعد فوزه على ضيفه المروج بهدفين مقابل هدف واحد.

واختتمت أمس مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاءت نتائجها كالتالي:

فاز البرانس على المروج بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها عبر وفاق أجدابيا ضيفه الأفريقي، وهزم السواعد نظيره خليج سرت، بينما تمكن الوحدة بنغازي من هزيمة خالد بن الوليد متذيل الترتيب بهدف نظيف، وعبر الأندلس منافسه الطيران بالنتيجة نفسها.

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