البرانس يغرد وحيدا في صدارة المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى...

يحتل فريق البرانس صدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، برصيد 20 نقطة، بعد فوزه على ضيفه المروج بهدفين مقابل هدف واحد.
واختتمت أمس مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وجاءت نتائجها كالتالي:
فاز البرانس على المروج بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها عبر وفاق أجدابيا ضيفه الأفريقي، وهزم السواعد نظيره خليج سرت، بينما تمكن الوحدة بنغازي من هزيمة خالد بن الوليد متذيل الترتيب بهدف نظيف، وعبر الأندلس منافسه الطيران بالنتيجة نفسها.
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الترتيب بعد الجولة الثامنة
البرانس في الصدارة برصيد 20 نقطة وأقرب الملاحقين وفاق أجدابيا بـ15 نقطة، الأندلس ثالثا بـ14 نقطة، والطيران رابعا بـ14 نقطة، والمنار خامسا 13 نقطة، والسواعد بـ11 نقطة في المركز السادس، والمروج سابعا بعشر نقاط، والأفريقي ثامنا بتسع نقاط، وخليج سرت في المركز التاسع بسبع نقاط، والوحدة بنغازي بخمس نقاط تاسعا، ويتذيل خالد بن الوليد الترتيب بنقطة وحيدة.
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