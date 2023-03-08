الترسانة يفوز على فريق الوطن بثلاثية نظيفة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الترسانة بسوق الجمعة الفوز على فريق الوطن بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى عن المجموعة الرابعة.

ويحتل الترسانة المركز الثالث في الترتيب بمجموعته بعد حصده 14 نقطة، وفيما يلي بعض نتائج الفرق في مجموعات الدرجة الأولى.

نتائج المجموعة الثانية - الجولة الثامنة

فاز نجوم بنغازي على بنغازي الجديدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة النجمة والقيروان بهدف لمثله، فيما سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة النسور والأنصار بهدفين لكل فريق.

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وتمكن البروق من تحقيق الفوز على حساب نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل الخليج أجدابيا ونظيره الأنوار بهدف لكل فريق.

نتائج المجموعة الثالثة - الجولة التاسعة

هزم البرانس القبة مواجهته أمام فريق المروج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وفاز وفاق أجدابيا على الأفريقي درنة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسقط الطيران أمام الأندلس امساعد بهدف دون رد، فيما تمكن الوحدة بنغازي من تجاوز خالد بن الوليد بهدف نظيف.

نتائج المجموعة الرابعة - الجولة الثامنة

هزم فريق المستقبل نظيره أبي الأشهر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتهت مواجهة البشائر ورفيق بالتعادل السلبي دون أهداف، وفاز الشط على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل الفالوجا فوزا على ترهونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتمكن الترسانة من تجاوز الوطن بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.