24 هدفا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت 9 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، اهتزت فيها الشباك 24 مرة بمعدل تهديفي 2.6 هدف في كل مباراة تقريبا، وجاءت النتائج على النحو التالي:

- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

المجموعة الثانية

القيروان حقق الفوز على نجوم بنغازي بخمسة أهداف مقابل هدف (5-1)، وفاز الأنوار على النسور بثلاثة أهداف دون رد (3-0)، وبنغازي الجديدة على نجوم أجدابيا بهدفين لصفر (2-0)، وتعادل خليج أجدابيا مع البروق بهدف مقابل هدف (1-1).